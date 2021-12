Margareth Menezes recebe Baiana System no Mercado Iaô

A banda Baiana System é a convidada de Margareth Menezes, que volta a comandar o Mercado Iaô domingo, 8, com o seu projeto Noites Tropicais. Com esta nova proposta, a cantora vai homenagear a Tropicália e comemorar os seus 30 anos de carreira, sempre na companhia de artistas convidados, nos shows no Mercado IAÔ, nos ensaios no Projeto Tamar da Praia do Forte (a partir do dia 27/02) e no Carnaval.

O Mercado IAÔ recebeu milhares de pessoas nas suas três edições de dezembro, quando Margareth recebeu Maria Bethânia, Elba Ramalho, Flavia Wenceslau, Chico Cesar, Lazzo e Márcia Short. Em uma área de 7.000 m², o evento reúne artesanato, moda, acessórios, decoração, gastronomia, artes plásticas, música, teatro, dança, entre outras manifestações culturais da Bahia.

Os portões serão abertos às 10 horas, com entrada franca até 13 horas. A partir deste horário, os ingressos estarão à venda pelo valor social por R$ 20 e R$ 10. Não haverá venda antecipada, apenas na bilheteria no dia do evento. A arrecadação será revertida para a manutenção do mercado, que tem como principal objetivo fomentar a cultura na Península de Itapagipe.

adblock ativo