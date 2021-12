Margareth Menezes participa do Santo de Casa, com Mariene de Castro

Depois de receber Elza Soares e Seu Jorge, a cantora Mariene de Castro conta, nesta sexta-feira, 5, com a participação de Margareth Menezes no Projeto Santo de Casa. Realizado no Espaço Cultural da Barroquinha, o evento está programado para começar às 18h.

Reunindo em um mesmo espaço várias formas de expressão cultural, a exemplo de culinária, cinema e música, o Santo de Casa receberá ainda na noite desta sexta-feira a sambista carioca Aline Calixto e o cantor Sérgio Cassiano, vocalista da banda de reggae baiano Adão Negro.

Para a festa, Mariene pede ao público que use roupas brancas para atrair paz e harmonia. Os portões do evento são abertos às 18h, mas a programação ocorre mesmo somente uma hora depois, com a benção macro ecumênica. Às 19h30, serão exibidos curtas-metragens e em seguida começará a apresentação das atrações musicais.

Mariene vai apostar em um repertório com músicas como “Abre Caminho”, composição de Roque Ferreira, J. Veloso e da própria Mariene de Castro; “Ilha de Maré”, de autoria de Valmir Lima e Lupa; e “Vi Mamãe na Areia", de Roque Ferreira, dentre outras canções.

Além de Seu Jorge e Elza Soares, a anfitriã do Santo de Casa já recebeu, desde a retomada do Projeto neste ano, o cantor e compositor baiano Gerônimo, a cantora Maria Gadú e o Cortejo Afro, além do Terno de Reis Eterna Juventude.



| Serviço |

Evento: Santo de Casa, com Mariene de Castro

Onde: Espaço Cultural da Barroquinha

Quando: Sexta-feira, 5, às 18h

Quanto: R$ 30 (pista) e R$ 50 (camarote), à venda na bilheteria da festa, no Ticketmix e Pida!.

