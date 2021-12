Margareth Menezes faz show gratuito nesta quinta-feira, 25, para celebrar o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. A festa começa às 18h30, na Concha Acústica do TCA, e tem como convidado especial o cantor Xanddy, do Harmonia do Samba.

Quem for ao local deve levar 1 kg de alimento para ser doado aos abrigos que cuidam de mulheres vítimas de agressão.





O show é batizado de "Por uma Vida sem Violência II" e a abertura fica por conta dos grupos Mulherada e Samba de Moça.

Pelo Twitter, Margareht convocou seus fãs para o evento: “Quinta, tem show na Concha, pela não-violência contra a mulher! Todo mundo lá, hein!”.



Serviço – Show de Margareth Menezes no Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher

Onde: Conha Acústica do TCA

Quando: quinta-feira, 25, às 18h30

Quanto: entrada franca. Quem quiser ajudar deve levar 1 kg de alimento para ser doado aos abrigos que cuidam das vítimas da violência

adblock ativo