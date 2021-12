Margareth Menezes faz participação especial no ensaio do Cortejo Afro

O ensaio do Cortejo Afro da próxima segunda-feira, 27 de dezembro, contará com a participação especial da cantora Margareth Menezes. O grupo prossegue com a temporada de ensaios no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, até o Carnaval. Os shows acontecem sempre a partir das 21h.

O Cortejo Afro é parte integrante do Bloco Cortejo Afro, idealizado pelo artista plástico Alberto Pitta, que há 30 anos desenvolve trabalhos ligados à estética e à cultura africana. Criado em 2 de julho de 1998, na comunidade de Pirajá, o Bloco Cortejo Afro registra em sua origem toda a sua identidade, autenticidade e força.



Serviço



O que: Ensaio do Cortejo Afro com participação de Margareth Menezes

Local: Largo Tereza Batista, Pelourinho

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Data: 27 de dezembro

Horário: 21 horas

adblock ativo