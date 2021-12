Margareth Menezes faz ensaio AfroPop no Mercado Iaô

A cantora Margareth Menezes vai levar o ensaio AfroPop para o recém-inaugurado Mercado Iaô, na Ribeira. A festa acontece em duas edições. Uma neste domingo, 25, com as participações do Olodum e do cantor Duda Spúlveda (Diamba), e no dia 8 de fevereiro. O show começa às 17h é gratuito.

Em 2015, quando completam 10 anos, os Ensaios do AfroPop trazem o tema 'Axé de Todos os Ritmos', celebrando os 30 anos do Axé Music e a fusão rítmica de gêneros musicais incorporados à cultura brasileira como forró, MPB, samba e reggae.

Margareth Menezes vai cantar sucessos dos 27 anos de carreira como "Faraó", "Elegibô", "Dandalunda", "Selei", além da nova "Eu vim aqui só pra te Ver" que, apesar de ainda não ter sido gravada em estúdio, tem levantado o público em shows pelo Brasil.

Programação do Mercado Iaô

12h - Orquestra de Berimbau (Palco Ideias)

13h30 - Dança pra Ogum (Palco Ideias)

14h - Jackson do Bandolim (Palco Ideias)

15h30 - Percussão Ilê Aiyê (Palco Ideias)

16h30 - Charanga (área externa)

17h - Show Margareth Menezes | Convidados: Olodum e Duda Diamba (Palco Arena Iaô)

18h30 - Charanga (área externa)

