Margareth Menezes faz dois shows em Praia do Forte

Para comemorar os 30 anos de carreira, Margareth Menezes vai se apresentar duas sextas-feiras, dia 27 de janeiro e 3 de fevereiro, às 20h, no Projeto Tamar, na Praia do Forte.

No primeiro show, dia 27, as participações especiais são de Lucy Alves e de Marcia Castro. Já no segundo, Margareth terá a companhia da banda do bloco afro Ilê Aiyê. Os convites custam R$ 50 (inteira) e R$25,00 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do próprio Tamar.

