Margareth Menezes é convidada de Sapiranga no Tom do Sabor

O projeto Sapiranga ConVida, do cantor e compositor Sapiranga, vai receber nesta quinta-feira, 3, a cantora Margareth Menezes no Tom do Sabor, a partir das 22h. Com o objetivo de reunir música cantada, música instrumental e literatura, o projeto receberá ainda a poetisa Lucia Santori-Carneiro e o Instrumentista Fabrício Rios no mesmo dia.

Projeto Sapiranga ConVida, com Margareth Menezes, Lucia Santori-Carneiro e Fabrício Rios.

Quando: Quinta-feira, 3, às 22h

Onde: Tom do Sabor, Pirâmide do Rio Vermelho

Quanto: R$ 20

