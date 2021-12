Margareth Menezes é convidada de Preta Gil no último ensaio da Noite Preta

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música



Margareth Menezes é a convidada deste sábado, 12, da terceira e última edição do Ensaio de Verão da Noite Preta, de Preta Gil, na Madrre, no bairro da Pituba. A festa, programada para começar a partir das 22 horas, contará ainda com os Djs Jana Leite e Santz. Os ingressos custam R$ 30 (meia-entrada para pista) e R$ 50 (meia-entrada para camarote).

