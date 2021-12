Margareth é uma das atrações do mês da Consciência Negra

Margareth Menezes, Marcelo Janeci, Dudu Nobre, Nossos Baianos FC, Sine Calmon e Cortejo Afro são algumas das atrações que estarão presentes durante a comemoração do mês da Consciência Negra, no Pelourinho, a partir do dia 1º de novembro. Os largos do Centro Histórico de Salvador serão palco de shows, ensaios de blocos carnavalescos e outras apresentações culturais.

A abertura das comemorações será no Largo Pedro Archanjo, com shows de Negro Davi RapSamba e os Performáticos Quilombo, a partir das 20h no sábado, 1º. Já no Quincas Berro, o grupo de samba Amizade Partidária começa a se apresentar às 21h.

O batuque dos ensaios dos blocos afro de Carnaval vão fazer o público, principalmente o Bankoma que trará convidados para as edições do Encontro Mauanda. E a primeira atração da noite será Duda, vocalista da Diamba.

O destaque da programação ficará para o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, quando os shows se dividem entre as ruas e largos do Pelourinho. Entre as atrações do dia estão Afoxé Filhas de Ghandy, Maracatu Santo Antônio, Gabi Guedes, Dão, Bankoma, Samba Chula de São Brás e Sambatrônica.

Confira a programação completa

Dia Local Evento / Atração Acesso 01/11 SÁBADO Pedro Archanjo Consciência Viva! Salve o 20 de Novembro! 20h Negro Davi RapSamba e Banda 22h30 Perfomáticos Quilombo Aberto 01/11 SÁBADO Tereza Batista 14h Ajudar é Preciso *Solidariedade Fest VIII Atrações Zé Honório e Banda Visgo de Jaca Banda Zé de Tonha Banda Salada Mixta Banda Rick Almeida 03 latas de leite em pó 01/11 SÁBADO Quincas Berro D'Água 21h Amizade Partidária Aberto 03/11 SEGUNDA Pedro Archanjo * Foyer * Em cartaz de 03 a 25 de novembro* Abertura 14h Exposição fotográfica "Se essa rua fosse sua..." Lorena Volpini e Ilaria Di Stani Aberto 04/11 TERÇA Pedro Archanjo 21h/00h Tamburê 20, 10, 04/11 TERÇA Tereza Batista 21h Silas Giron Aberto 04/11 TERÇA Quincas Berro D'Água 21h Bia Táui Aberto 05/11 QUARTA Tereza Batista Consciência Viva! Salve o 20 de Novembro! 20h/00h BANKOMA Aberto 06/11 QUINTA Pedro Archanjo Consciência Viva! Salve o 20 de Novembro! 19h/23h30 *A Bahia Abraça Riachão Atrações Fora da Mídia Firmino de Itapuã Gal do Beco Margareth Menezes Juninho de Cachoeira Gera Samba Neto Bala Rogério Lima do Grupo Bambeia Grupo Amizade Partidária 15, 20, 06/11 QUINTA Tereza Batista 21h Gustavo di Dalva 10, 06/11 QUINTA Quincas Berro D'Água 21h Dystorção Aberto 07/11 SEXTA Pedro Archanjo 20h/00h Samba Vivo do Alerteiro 15, 07/11 SEXTA Tereza Batista 21h/00h Sine Calmon & Morrão Fumegante 20, 10, 07/11 SEXTA Quincas Berro D'Água 21h Toco Y Me Voy Aberto 08/11 SÁBADO Pedro Archanjo Consciência Viva! Salve o 20 de Novembro! 21h Negro Davi RapSamba e Banda Aberto 08/11 SÁBADO Tereza Batista 18h 3º Round - Circuito da Rima Improvisada Aberto 08/11 SÁBADO Quincas Berro D'Água 19h Evento: Luau do Pelô Semente Roots e Convidados 10, 09/11 DOMINGO Pedro Archanjo 17h/22h Brasil Fest Intercâmbio Cultural Artistas Norte-Americanos e Artistas da Bahia Atrações Macaxeira Reggae Wester Joseph Rafael Pondé Aberto 09/11 DOMINGO Tereza Batista 14h/18h Ensaio do Bloco Olodum 30, 09/11 DOMINGO Quincas Berro D'Água 15h/20h30 Seja Você Um Sambista Solidário 01 pacote de leite de 400gr 11/11 TERÇA Pedro Archanjo 20h/23h30 *A Benção do Samba Os Intimus 20, 10, 11/11 TERÇA Tereza Batista 20h Bloco Banana Reggae 15, 11/11 TERÇA Quincas Berro D'Água 21h Nova Era Aberto 12/11 QUARTA Pedro Archanjo Pulsar Hip Hop Dia Mundial do Hip Hop *Coletivo Cultural Boom Clap 19h Discotecagem de DJ'S Roda de Break Kaisen Rap Intervenções MC'S e Mestre de Cerimônia Versu2 Aberto 12/11 QUARTA Tereza Batista Consciência Viva! Salve o 20 de Novembro! 20h BANKOMA Aberto 13/11 QUINTA Pedro Archanjo 15h Festival Zona Mundi Workshop Aberto 13/11 QUINTA Pedro Archanjo 20h Ser de Luz Aberto 13/11 QUINTA Tereza Batista 21h Adapt Show com as cantoras Claudia Costta Quésia Luz Ladjane 20, 10, 13/11 QUINTA Quincas Berro D'Água 20h30 Gil Félix Aberto 14/11 SEXTA Pedro Archanjo 20h Mundo Afro Aberto 14/11 SEXTA Tereza Batista 20h Festival Zona Mundi 20, 10, 14/11 SEXTA Quincas Berro D'Água 21h Banda Mahatma Aberto 15/11 SÁBADO Pedro Archanjo 15h Festa da Raça Aberto 15/11 SÁBADO Tereza Batista 20h Festival Zona Mundi 20, 10, 15/11 SÁBADO Quincas Berro D'Água 21h Luciana Cirne Aberto 16/11 DOMINGO Pedro Archanjo 14h UNESAMBA (Aguardando programação) 01 lata de leite em pó que será trocada por uma pulseira. 16/11 DOMINGO Tereza Batista 14h UNESAMBA (Aguardando programação) 01 lata de leite em pó que será trocada por uma pulseira. 16/11 DOMINGO Quincas Berro D'Água 14h UNESAMBA (Aguardando programação) 01 lata de leite em pó que será trocada por uma pulseira. 17/11 SEGUNDA Pedro Archanjo 21h/00h/span> Ensaio do Bloco Cortejo Afro 20, 18/11 TERÇA Pedro Archanjo 21h Rapper DaGanja Aberto 18/11 TERÇA Tereza Batista 21h Bloco Banana Reggae 15, 18/11 TERÇA Quincas Berro D'Água 21h Kwanza Aberto 19/11 QUARTA Pedro Archanjo 20h30 Tamburê 20, 10, 20/11 QUINTA Pedro Archanjo Consciência Viva! Salve o 20 de Novembro! 20h Gabi Guedes 22h30 Dão e CaravanaBlack Aberto 20/11 QUINTA Tereza Batista Consciência Viva! Salve o 20 de Novembro! 20h Bankoma Aberto 20/11 QUINTA Quincas Berro D'Água Consciência Viva! Salve o 20 de Novembro! 20h Samba Chula de São Brás 22h30 Sambatrônica Aberto 20/11 QUINTA RUAS Consciência Viva! Salve o 20 de Novembro! 20h Afoxé Filhas de Ghandy Aberto 20/11 QUINTA RUAS Consciência Viva! Salve o 20 de Novembro! 20h Maracatu Santo Antonio Aberto 21/11 SEXTA Pedro Archanjo 21h Dudu Nobre 20, 10, 21/11 SEXTA Tereza Batista 20h Sine Calmon & Morrão Fumegante 20, 10, 21/11 SEXTA Quincas Berro D'Água 21h Gil Félix Aberto 22/11 SÁBADO Pedro Archanjo 20h Lançamento da Revista FRAUDE FACOM - UFBA Atração Nossos Baianos FC 10, 22/11 SÁBADO Tereza Batista 20h Banda Candyló Aberto 22/11 SÁBADO Quincas Berro D'Água 21h Commanche do Pelô Mostras Culturais Aberto 23/11 DOMINGO Pedro Archanjo 17h/21h Conexões Hip Hop II Participações Vivi Akuaba Os Agentes Ogi 15, 23/11 DOMINGO Tereza Batista 14h/18h Ensaio do Bloco Olodum 30, 23/11 DOMINGO Quincas Berro D'Água 14h Negros de Fé 01 pacote de leite de 400gr ou 01 pacote de fralda infantil 24/11 SEGUNDA Pedro Archanjo 21h/00h Ensaio do Bloco Cortejo Afro 20, 24/11 SEGUNDA Tereza Batista 20h Homenagem ao Samba Bahiatursa Aberto 25/11 TERÇA Pedro Archanjo 20h Bloco Afro Ókánbí Projeto Tambores do Engenho Aberto 25/11 TERÇA Tereza Batista 20h Nova Saga Aberto 25/11 TERÇA Quincas Berro D'Água 21h Os Rameiros Aberto 26/11 QUARTA Tereza Batista Consciência Viva! Salve o 20 de Novembro! 20h BANKOMA Aberto 27/11 QUINTA Pedro Archanjo Consciência Viva! Salve o 20 de Novembro! 14h Desfile da Beleza Negra 2014 *Escola Vivaldo da Costa Lima Aberto Alunos da Escola e Comunidade 27/11 QUINTA Pedro Archanjo 21h Marcelo Janeci 20, 10, 27/11 QUINTA Tereza Batista 21h ADAPT Show com as cantoras Claudia Costta Quésia Luz Ladjane 15, 27/11 QUINTA Quincas Berro D'Água 20h Álvaro Assmar 22h Eric Assmar Aberto 28/11 SEXTA Pedro Archanjo 21h Forró na Praça Atrações Genaro Cicinho de Assis Marquinhos Café Aberto 28/11 SEXTA Tereza Batista 21h/00h Malefector *Lançamento do 5º cd Anvil of Crom Aberto 28/11 SEXTA Quincas Berro D'Água Consciência Viva! Salve o 20 de Novembro! 20h Jô Kallado 22h30 Só As Cabeças Aberto 29/11 SÁBADO Pedro Archanjo 19h Associação Cultural Clube do Rock * Oficina Palco do Rock 2015 Aberto 29/11 SÁBADO Tereza Batista Consciência Viva! Salve o 20 de Novembro! 20h Faixa Negra da 107.5 Educadora FM Aberto 29/11 SÁBADO Quincas Berro D'Água 20h Bambeia canta 40 Anos dos Blocos Afro Homenagem aos Blocos Afros Ilê Aiyê, Ara Ketu, Muzenza, Malê de Balê, Bankoma, Didá e Cortejo Afro Aberto 30/11 DOMINGO Pedro Archanjo 17h Associação Cultural Clube do Rock * Oficina Palco do Rock 2015 Aberto 30/11 DOMINGO Tereza Batista 14h/18h Festival Kizoonga Bantu Kya Saambanu: Sexta Reunião do Povo Tributo ao Guerreiro Bantu: Zumbi dos Palmares Aberto 30/11 DOMINGO Quincas Berro D'Água 20h Neto Balla 17h

