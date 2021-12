Margareth e Saulo participam de Ensaio da Estakazero

>> Clique aqui e confira toda a programação musical da cidade

Axé, afro-pop e muito forró prometem animar a quinta semana do Ensaio de São João da Estakazero, realizado todas as sextas-feiras no Bahia Café Hall, na Avenida Paralela. Nesta semana, os convidados dos anfitriões do evento são Saulo Fernandes, vocalista da banda Eva, Margarteh Menezes e Del Feliz.

| Serviço |

Ensaios de São João da Estakazero

Quando: Sexta-feira, 7 de maio, a partir das 22h

Onde: Bahia Café Hall, Avenida Paralela

Quanto: R$ 30





adblock ativo