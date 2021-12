Marcos Paulo morre aos 61 anos no Rio de Janeiro

O diretor e ator Marcos Paulo morreu aos 61 anos neste domingo, 11, de embolia pulmonar em sua casa no Rio de Janeiro. O velório e a cerimônia de cremação acontecem nesta segunda-feira, 12, no Memorial do Carmo, no Rio, a partir das 11h.

Diagnosticado com câncer em maio de 2011, durante um exame de rotina, ele havia passado por uma cirurgia para remover um tumor no esôfago em agosto do ano passado. Já em outubro, segundo boletim médico, o ator estava totalmente curado da doença. Em sua última aparição pública, na sexta, 9, ele esteve no 9º Amazonas Film Festival, em Manaus, onde ficou por sete dias.

Marcos Paulo era casado com a atriz Antonia Fontenelle, atualmente no ar em "Balacobaco", na Record. Ele deixa três filhas de diferentes uniões: Vanessa, com a modelo italiana Tina Serina; Mariana, com a atriz Renata Sorrah; e Giulia, com a também atriz Flávia Alessandra.

Nas telas - Seu primeiro trabalho como diretor foi na novela "Dancin' days", de 1978. Seu principal trabalho como diretor de novelas foi em "Roque Santeiro", de 1985. No cinema, seu único trabalho como diretor foi em "Assalto ao Banco Central", de 2010.

