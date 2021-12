Marcos Pasquim e Adriana Esteves estão na próxima novela da Globo

Marcos Pasquim, Adriana Esteves e Elizabeth Savalla são os atores escalados por Walcyr Carrasco para a próxima novela das 19h, que substituirá “Ti Ti Ti” na Rede Globo. A trama, que ainda não recebeu título provisório e não tem previsão de estreia, terá alguns capítulos gravados em Marília, no interior de São Paulo.







Walcyr Carrasco retorna à programação da Globo depois do sucesso de “Caras & Bocas”, trama que atingiu a maior audiência dos últimos dez anos no horário das 19h. O autor também conta mais uma vez com o ator Marcos Pasquim, que também integrou o elenco da novela que antecedeu “Tempos Modernos”.













