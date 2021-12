Marcos Mion toma uma bronca depois de matéria com Dunga

O apresentador Marcos Mion, que comanda o programa Legendários, na Rede Record, teria sido repreendido pela direção da emissora de Edir Macedo. O motivo foi a matéria que a equipe de Mion fez com o técnico da Seleção Brasileira de futebol, Dunga, no último dia 24 de abril. As informações são da coluna Zapping, na Folha de S. Paulo.

Na reportagem, integrantes do Legendários acamparam na porta da casa de Dunga, a quem cobraram a convocação do jogador Neymar, do Santos, para o campeonato mundial. O comandante da seleção ficou indignado com a cobrança e chegou a dar queixa na polícia.

Agora, a alta cúpula da empresa de Edir Macedo teme que a matéria cause problemas para a emissora durante a Copa do Mundo. A Rede Record, apesar de não transmitir o campeonato oficialmente, mandará equipes à África do Sul, sede dos jogos, cobrindo os bastidores da competição. Os direitos de transmissão foram adquiridos pela Globo e Band.

Legendários – Comandado por Marcos Mions, o Legendários vai ao ar nas noites de sábado. Completam o time do humorístico: João Gordo, os integrantes do grupo Hermes e Renato, Felipe Solari e Victor Coelho, a ex-BBB Jacqueline Khury, Mia Mello (Teena) e Marcelo Marrom, dos Deznecessários, Élcio Coronato e o paraquedista Gui Pádua.

