Márcio Victor participa do ensaio da Nata do Samba

>> Confira outras atrações no Roteiro de Música



Márcio Vitor, vocalista do Psirico, vai marcar presença no ensaio do grupo Nata do Samba, que acontece no Clube Dolce, neste domingo, 15. Para o evento, o cantor preparou um repertório especial, mas sem deixar de lado os sucessos “Pode Pular” e “Mulher Brasileira”.



Além do pagodeiro e da banda anfitriã, a festa conta ainda com sertanejo da dupla João Vitor e Conrado.





| Serviço |



Evento: Ensaio da Nata do Samba

Atrações: Nata do Samba, Márcio Victor e a dupla João Vitor e Conrado

Dia/Hora: Dia 15 (domingo), a partir das 19 horas

Local: Club Dolce - Rua Anizio Teixeira, Shopping Boulevard, 161 - Itaigara

Ingresso: R$ 40 (Feminino) e R$ 50 (Masculino)

Informações: (71) 7811.5247

adblock ativo