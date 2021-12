Márcio Garcia será um serial killer em seriado da Globo

Márcio Garcia assumirá o papel de um serial killer no seriado “Na forma da lei”, com previsão de estreia na Globo no próximo dia 15. De acordo com informações divulgadas nesta terça-feira, 1º, na coluna Outro Canal, publicada na Folha de S. Paulo, o assassino será obcecado por Ana Beatriz, que será interpretada por Ana Paula Arósio.

O criminoso se chamará Maurício e conseguirá matar pelo menos 15 pessoas na trama. A primeira vítima será Eduardo (Thiago Fragoso ), o noivo de Ana Beatriz.

Aos 40 anos e de volta às produções da Globo desde a novela Caminho das Índias, Márcio Garcia assume um trabalho que exigirá interpretação convincente. Ele será filho do senador João Carlos Viegas (Luís Melo) e assume o mandato do pai como suplente após dar um golpe para retirá-lo do poder.

Em um dos processos na Justiça, o criminoso conseguirá até ser absolvido.

