Márcio Garcia interpreta um bandido em "Na Forma da Lei"

O ator Márcio Garcia voltará às telas para interpretar um vilão em 'Na Forma da Lei', próxima série policial da Rede Globo, com previsão de estreia para junho. Depois de viver o personagem Bahuan, o mocinho que não emplacou na trama de "Caminho das Índias", Márcio volta na pele do criminoso que matará um estudante de direito e cometerá outros crimes.

De acordo com o Canal Zap, do site Uol, o ator foi visto gravando cenas com a atriz Ellen Roche, que fará o papel de uma de suas amantes na produção, mas que também será assassinada pelo personagem de Márcio.

Na trama, os amigos do estudante morto no primeiro capítulo, tentarão vingar a morte do rapaz. Luana Piovani, Ana Paula Arósio, Maurício Mattar e Carolina Ferraz também fazem parte do elenco da série.

