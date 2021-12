Márcio Garcia estreia na direção em Bed & Breakfast

"Na Forma da Lei", a minissérie das terças na TV Globo, sobre o universo da Justiça, fica no ar até agosto, mas Márcio Garcia, seu antagonista, o psicopata Maurício Viegas, já está bem longe do Rio. No fim de junho, finalizadas as gravações no Projac, ele voou para a Califórnia, onde dá forma a um sonho: dirigir um longa - o mesmo já realizado por atores como Selton Mello, Matheus Nachtergaele e Marco Ricca.



Márcio não é experiente, mas também não é exatamente um novato nos sets. Além de ter atuado em quatro produções, dirigiu um curta. Estrelado por Milhem Cortaz e premiado em festivais internacionais, "Predileção", a história por trás de um assalto a banco, o curta estreou na edição do ano passado do Festival de Cinema do Rio. Agora ele assinará uma produção norte-americana, "Bed & Breakfast". No elenco, binacional, atores como Jason Alexander, o George Constanza de "Seinfeld", e Dean Cain, o Super-homem da TV.

