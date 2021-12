Marcílio França Castro: "A ficção está aí para incomodar"

Marcílio França Castro, 49, é um mineiro apaixonado pela Bahia, terra de seu pai. Mestre em estudos literários pela UFMG, ele lança, nesta sexta, às 19h, na livraria Boto Cor de Rosa, na Barra, o livro de contos Histórias Naturais, pela Cia. das Letras. Nessa entrevista, fala sobre seu trabalho criativo e a obsessão por anotações do cotidiano.

Li em algum lugar que você constrói seus livros a partir de notas. O que o estimula a tomar notas? Como se dá a organização das anotações?

Qualquer oscilação no ritmo morno da vida é digna de nota. Faço notas do que acho ser inusitado ou incomum, de coisas que me incomodam, de cenas ou ideias estranhas, e também de coisas simples, banais, às quais ninguém dá atenção. Escrevo na rua, antes de dormir, lendo, trabalhando. Às vezes, disfarçadamente, paro uma conversa para tomar uma nota. Uso o que tenho à mão. Bloco, envelope, cupom, celular. Vou juntando esses rabiscos, organizo-os em pastas e depois vejo o que é aproveitável, o que quero incorporar a um texto já em andamento ou o que pode se tornar uma ficção nova. Então transcrevo para o computador.

Escrever e reescrever exaustivamente é sua técnica. Consegue perceber, nos romances que lê, igual apuro?

Há escritor de todo tipo, há ficções e romances de todo tipo. A escrita apurada e refeita, passada no esmeril, é apenas uma das formas de conceber um texto. Acredito na força da revisão, mas não é isso o que vai garantir a potência de um livro. O importante talvez seja a obsessão, ater-se a uma obsessão - pode estar aí a chave da literatura.

Quais os autores contemporâneos que destacaria?

Leio contemporâneos de toda parte, não importa a nacionalidade. Gosto, por exemplo, do sul-africano Coetzee, da americana Lydia Davis, do português Gonçalo Tavares. Gosto do chileno Zambra, do mexicano Mario Bellatín, da argentina Samanta Scweblin. Gosto de vários argentinos, de vários latino-americanos. Gosto do brasileiro Bernardo Carvalho, gosto das poetas brasileiras. Tenho um interesse especial por autores que não se limitam a um gênero preestabelecido, que gostam de criar formas inesperadas, que misturam narrativa e ensaio, história e relato ficcional.

Histórias Naturais é o seu terceiro livro de contos. Em sua opinião, publicar faz amadurecer a escrita?

Escrever, mais do que publicar, amadurece a escrita. A publicação ajuda na medida em que vêm as críticas, e a boa crítica te leva a refletir. Mas nenhum amadurecimento garante que seu próximo livro será melhor do que o precedente. Acho que o Histórias Naturais é um livro mais aberto do que o anterior, no sentido de que a sua composição foi sendo imaginada e corrigida à medida que os textos foram surgindo. Foi um livro mais demorado, e a instabilidade dos meus afetos está presente nele. O Breve Cartografia, apesar da variedade de formas, surgiu de um projeto mais pensado, mais compacto desde o seu início.

Qual o papel do intelectual nesse mundo?

Para mim, a maior função do intelectual hoje é desmontar o senso comum, os pacotes de ideias prontas, a estupidez das receitas que impõem às pessoas todos os dias pela televisão, pela internet, nos ambientes de trabalho. Refiro-me sobretudo ao dogmatismo econômico e religioso, e aos embustes de ordem política, como por exemplo aquelas histórias falsas, porém muito bem urdidas, que acabam por fundamentar um poder ilegítimo.

Sua definição de conto é que ele seja o mais livre possível. Sentiu as amarras do gênero sobre sua obra?

Acho que uma das possibilidades mais estimulantes da literatura é a de descolar-se de modelos preconcebidos. Se você quer escrever uma história curta e antes de tudo impõe a ela a necessidade de um enredo, de personagens, de um segredo, você está engessando o seu próprio gesto criador. Melhor é que a ficção possa escolher sua própria forma, ou que a forma induza a uma ficção: uma nota, um poema, um comentário, uma pergunta. A partir do momento em que me dou essa liberdade na escrita, o jogo fica muito mais rico e promissor, para mim e, espero, para o leitor.

Qual a inspiração para desenvolver suas narrativas?

A inspiração está em toda parte. Pode vir de uma leitura, de uma conversa, de um passeio pela cidade. Pode vir de uma pessoa próxima, de um relato de jornal. O que me interessa como escritor é explorar os acontecimentos improváveis, ou inventar tradições que não existem. Me interessa quebrar o olhar acomodado sobre as coisas. Não há nada mais aborrecido do que os padrões. A ficção está aí para incomodar, para tirar o mundo de sua pachorra.

