Márcia Short e Suzana Bello cantam em projeto dedicado aos anos 70

As cantoras Márcia Short e Suzana Bello são as convidadas do show SuperBacana – vol.1, que acontece nesta quarta-feira, 24, no Tom do Sabor (Rio Vermelho) , a partir das 21h30. O projeto reúne sucessos da MPB dos anos 70, tendo como anfitriões Dirceu Factum, Mabel Dannemann e João Figuer.

A proposta do espetáculo é mostrar como as canções daquela época ainda são contemporâneas. No repertório, letras quem lembram o Tropicalismo e grupos como Doces Bárbaros, Novos Baianos e A Cor do Som. Entre os compositores reconhecidos, nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Raul Seixas, Moraes Moreira e Riachão.







Idealizador e roteirista do projeto, Dirceu Factum lembra que foram selecionadas 32 músicas após ser feita uma pré-seleção com 440 hits.



“Visitamos os tropicalistas, os Novos Baianos, voltamos ao encontro de Gil, Caetano, Gal e Bethânia, através das canções dos Doces Bárbaros, passamos por Riachão... (“Cada macaco no seu galho”...) e vamos até o trio elétrico Dodô e Osmar, nos tempos do Carnaval da mortalha. É revival, é homenagem, é celebração. Um show genuinamente brasileiro que mostra em forma festival e ensolarada como temos perolas no nosso acervo musical, em particular nesta década (70). Uma década riquíssima, cheia de atitude e mudanças na Bahia e no Brasil”.



O público poderá conferir ainda a atuação de atores em stand up comedy e outros tipos de performances .



Serviço – Show Superbacana - vol. 1



O quê: Dirceu Factum, Mabel Dannemann e João Figuer interpretam músicas da década de 70. Convidadas da semana: Márcia Short e Suzana Bello

Onde: Tom do Sabor, no Rio Vermelho

Quando: quarta-feira, 24

Quanto: couvert R$ 15

Mais informações: 3012-3546



