Márcia Freire mostra novidades do novo trabalho em show no Pelourinho

Márcia Freire apresentará as novidades do seu novo repertório em um show gratuito no Centro Histórico de Salvador, no Largo Pedro Archanjo, nesta terça-feira, 09, às 21h. Além dos novas canções de trabalho, a ex-cantora da banda baiana Cheiro de Amor também animará o evento com composições que marcaram a sua carreira.

