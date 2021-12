Márcia Freire comanda o Baile Preto e Branco na San Sebastian

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

Todas as quintas-feiras de janeiro a cantora Márcia Freire vai agitar a noite da boate San Sebastian com o Baile Preto e Branco. Na primeira edição do baile carnavalesco, que acontece nesta quinta, 6, a cantora vai contar com a participação especial de Netinho, além dos DJ's residentes.



O público deve ir vestido de preto ou branco para embarcar na noite de axé misturado a música eletrônica. Netinho promete agitar com os antigos sucessos e musicas do seu novo DVD "A Caixa Mágica".



Márcia Freire - Baile Preto e Branco

Onde: San Sebastian Salvador, Rua da Paciência, 307 - Rio Vermellho

Quando: toda quinta-feira, às 23h

Quanto: R$ 35

