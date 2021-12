Marcia Castro recebe Larissa Luz e Felipe Cordeiro em show

A baiana Marcia Castro retorna aos palcos de Salvador na sexta, 12 de agosto, em apresentação na Praça Tereza Batista (Pelourinho), dentro do projeto Coreto Sounds. O show terá as participações de Larissa Luz, em turnê com o elogiado disco Território Conquistado, e o paraense Felipe Cordeiro. Os ingressos custam R$ 30 e estão à venda na Sympla.

Em seu novo show, Eletrobailada, Márcia Castro aposta na mistura entre a música baiana e os ritmos tropicais brasileiros com bases eletrônicas. Do samba reggae, samba duro e ijexá ao carimbó, cumbia e funk, a proposta de Marcia é juntar sons eletrônicos e orgânicos, num show essencialmente dançante.

A abertura fica por conta do ÀTTØØXXÁ, projeto do produtor musical Rafa Dias, que recria ritmos baianos, como arrocha e pagode, a partir de sintetizadores e softwares.

adblock ativo