Marcia Castro e Illy abrem programação musical da Casa Respeita as Mina

Inaugurada no Carnaval, a Casa Respeita as Mina retoma as atividades nesta segunda-feira, 2, com uma programação gratuita e diversificada, englobando música, oficinas e interações. A Casa segue em funcionamento até 31 de março, com atividades que farão parte das comemorações do Março Mulher, mês dedicado especialmente às mulheres.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia (Secom-Ba), o projeto ‘Ouça as Mina’ terá pockets shows de nomes como Nêssa, Nara Couto e As Ganhadeiras de Itapuã. As primeiras apresentações acontecem entre os dias 6 e 8 de março, a partir das 18h30. A entrada é gratuita, entretanto, os acessos devem ser retirados na plataforma Sympla, a partir da próxima segunda-feira, 2.

“Levarei ao público um show intimista, onde eu mesma me acompanharei no violão, mostrando um repertório de minha trajetória e coisas que curto tocar nos meus momentos comigo mesma. Será minha sala de estar aberta ao público!”, apontou a cantora Marcia Castro, que se apresenta no primeiro dia do Ouça as Mina, na sexta-feira, 6.

A Casa Respeita as Mina é uma iniciativa da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado (SPM-Ba) e está localizada na Rua das Laranjeiras, 02, Pelourinho.

