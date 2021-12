Márcia Andrade estréia `Absoluta!´no Theatro XVIII

A atriz Márcia Andrade estréia nesta sexta-feira, 15, o espetáculo 'Absoluta!', no Theatro XVIII. A peça faz curta temporada todas as sextas e sábados, às 20h, até o dia 06 de fevereiro.



Com texto escrito pelo ator e diretor Ricardo Castro, o espetáculo conta a história de uma atriz vivendo um turbilhão de emoções em sua vida particular, ao mesmo tempo em que tenta encontrar equilíbrio para estrear seu novo espetáculo.

Misturando ficção e pitadas autobiográficas, o texto fala com humor e poesia da possibilidade que todas as pessoas têm de transformar perdas em experiências enriquecedoras.





