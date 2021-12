Marcelo Falcão estreia turnê solo em Salvador

O cantor Marcelo Falcão (ex-O Rappa) apresenta no Wet'n Wild, em Salvador, o show solo "Viver". A apresentação contará com os atuais sucessos do artista, como “Viver” e “Diz aí” - que já alcançaram recordes nas plataformas digitais - além de “Eu Quero Ver O Mar”, “Só Por Você”, entre outras.

Marcada para começar às 21h,a apresentação, que ocorre no dia 13 de abril, contará ainda com outras duas atrações: a banda de reggae, Maneva e o cantor de hip hop, Hungria.

Os ingressos estão sendo vendidos e custam R$ 50 (Pista Meia), R$ 100 (Pista Inteira) e R$ 80 (Área Vip Meia). As entradas podem ser adquiridas na Loja Salvador Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia, ou nas lojas do Pida, nos Shoppings Salvador e Piedade.

