Marcelo Dourado dá dicas aos próximos BBBs no Twitter

Participante de duas edições do Big Brother Brasil e vencedor da última, o lutador Marcelo Dourado aproveitou o espaço no Twitter para dar dicas aos futuros participantes do reality show.







"@MAKTUBDOURADO: com o #BBB11 chegando, viro comentarista mesmo sem querer, então mais tarde, em edição especial, dicas de comportamento para o próximo #BBB...", anunciou.







Em seguida, publicou uma série de dicas divididas por categoria, como o que não falar, como se comportar à mesa e recomendou aos próximos BBBs a não encarnarem um personagem.









