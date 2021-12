Marcelo Dourado compra loja com prêmio do BBB

O vencedor do Big Brother Brasil 10, Marcelo Dourado, gastou uma pequena parte do prêmio de R$ 1,5 milhão na aquisição de uma franquia de uma loja em Porto Alegre, cidade onde nasceu, segundo informações do site “O Fuxico”. Esse foi o primeiro investimento do lutador desde que recebeu o prêmio da Rede Globo.

