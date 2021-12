Marcelo D2 e Diamba fazem show em Vilas do Atlântico

O rapper carioca Marcelo D2 e a banda de reggae baiana Diamba se apresenta no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico, na sexta-feira, 28, às 21h. Os ingressos, que custam R$ 40 (1º lote), estão à venda na casa de shows e nos principais balcões dos shoppings.

O show de D2 integra a turnê 'Nada Pode Me Parar', referente ao CD e DVD homônimos, lançados em comemoração aos 20 anos de carreira do artista. O repertório de D2 passeia pelo rap, ska e hip-hop. Entre as canções que farão parte do show estão 'Está Chegando a Hora (Abre Alas)', 'Eu Já Sabia', 'Danger Zone', 'Vai Vendo', '1967', 'Eu tive Um Sonho', 'Fella', 'CB (Sangue bom)', 'Stab' e 'Contexto'.

Já a Diamba, liderada por Duda Sepúlveda, mostrará ao público o repertório do álbum 'Setas Indicam a Direção', que traz músicas inéditas e comemorativas pelos 20 anos de história do grupo. Ainda integram a banda o baterista Iuri Carvalho, o tecladista Paulo Fael e os guitarristas André Lomi e Reman Buchegge.

