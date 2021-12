Marcelo Antony interpreta um homossexual na próxima novela da Globo

O personagem do galã Marcelo Antony na próxima novela das 20h da Rede Globo, “Passione”, será um homossexual casado com Carolina Dieckman, que fará o papel de uma jornalista. As informações são da coluna “Retratos da Vida”, publicada no jornal Extra.

Na trama de Sílvio de Abreu, Gerson será um famoso piloto de Stock Car que, no começo da novela, disputará a jornalista Diana Gouveia com Mauro (Rodrigo Lombardi).

Fernanda Montenegro, Tony Ramos, Gabriela Duarte, Bruno Gagliasso, Mariana Ximenes e Cauã Reymond também integram o elenco do folhetim. Com direção-geral de Carlos Araújo e direção de núcleo de Denise Saraceni, “Passione” terá cenas gravadas na Itália e no Brasil e tem estreia prevista para o dia 17 de maio, após o final de “Viver a Vida”, do autor Manoel Carlos.

