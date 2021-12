Marcello Novaes diz que quer casar novamente

Intérprete do personagem Bené na novela "Cama de Gato", exibida no horário das 18h na Rede Globo, o ator Marcello Novaes, de 47 anos, disse, em entrevista para a revista "Quem Acontece" desta semana, que pretende se casar novamente.

Ex-marido da atriz Letícia Spiller, Marcello Novaes contou que está em busca de um novo romance. "Quando digo 'agora está na hora' é porque me sinto mais maduro para ter uma mulher", disse, e se mostrou cauteloso na sua escolha: "Não posso achar uma mulher bacana e logo casar. O aval dos filhos é primordial".

O ator ainda falou para a "Quem" a respeito da sua vida profissional. Apesar de não ser o ator principal da trama de Duca Rachid e Thelma Guedes, o artista diz que está bastante satisfeito com o seu trabalho atual, no qual contracena com a atriz Heloísa Perissé.



Ainda de acordo com a Quem, o ator não pretende atuar como protagonista em novelas devido ao ritmo pesado de trabalho que enfrenta o ator principal. "Ser protagonista numa novela é quase escravidão. Você não tem tempo de ir a um dentista. Não faço a menor questão, não tenho essa egotrip".

