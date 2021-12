Marcas valorizam o amor e técnicas artesanais na SPFW

Há 20 anos as tendências da moda nacional passaram a ser definidas nas edições da São Paulo Fashion Week. Considerada a maior semana de moda da América Latina, o evento chega à sua 40ª edição.

Durante seis dias, 29 marcas desfilaram propostas para o inverno 2016 no prédio da Bienal, em São Paulo. Nomes como Alexandre Herchcovitch, o baiano Vitorino Campos e Ronaldo Fraga apresentaram as coleções que definem as possibilidades das vitrines da próxima temporada.



Modos de amar

O paulista Alexandre Herchcovitch abriu o line-up do evento no último domingo. Apostando no universo amoroso, sexual e fetichista como forte referência, o estilista trouxe com mais peso nessa coleção a ousadia que o caracterizou por anos como o nome mais subversivo da moda nacional.

Rendas, lingeries, transparências, botas de couro e anéis penianos utilizados no lugar dos puxadores de zíper ressaltavam o poder da sexualidade nas peças do estilista.

Estampas de coração

Além disso, o mineiro Ronaldo Fraga mais uma vez encantou com uma coleção delicada e assertiva: o amor dominou a passarela do estilista com as diversas estampas de coração (do romântico até o visceral). Modelagens amplas e descoladas do corpo eram o foco das peças nos looks femininos e masculinos.



Segundo ele, num momento de guerras e intolerâncias, não há nada mais revolucionário do que apostar no amor como uma temática.

Mais do que em outras edições, a 40ª São Paulo Fashion Week reforçou a relevância das técnicas artesanais na moda. Para além do costumeiro valor dado por Ronaldo Fraga, nomes como Patricia Bonaldi e Fernanda Yamamoto também acreditaram no potencial.

A marca PatBo, da estilista Patricia Bonaldi, materializou a inspiração na estética viking no uso de cordas, franjas e tricôs. Os acessórios artesanais, como sandálias e colares, reforçaram o fazer brasileiro.

Já Fernanda Yamamoto colocou na sua passarela rendas produzidas por 77 artesãs do Cariri paraibano. A seca e o sertão foram as inspirações para as peças amplas que tinham as cores bege e marrom como protagonistas da cartela.

Toque digital

Além da diversidade de temas, esta edição ficou marcada por uma relação mais aproximada entre o evento fashion e o universo da tecnologia.

Em plena era digital, com o poder de ferramentas como o instagram e o snapchat, as semanas de moda no mundo todo precisam reinventar formatos para manter a sua relevância no fechado circuito da moda.



Por isso, em parceria com a produtora O2 Filmes, o evento fez vídeos que inseriam os internautas no backstage de desfiles, por exemplo. Além disso, uma séries de links ao vivo foram ao ar nas páginas de personalidades da moda no Facebook. O espaço foi montado pela própria rede social.

adblock ativo