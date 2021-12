Marcas baianas participam de evento do setor de vestuário em Portugal

Três marcas baianas irão participar de um evento do setor de vestuário entre os dias 23 e 30 de abril em Lisboa, Portugal. A ação da Tour Evoara focará nos públicos de pessoas físicas e jurídicas com evidência em vendas. Além delas, outras nove marcas iestarão presentes na atividade.

Interessados em conhecer os produtos das marcas participante poderão ter acesso ao portfólio digital a partir do dia 23 de abril. Esse contato online estará disponível durante seis meses através do site tourevoara.com. O showroom do evento acontecerá no The Fetting Room, local referência no país para este tipo de atividade.

As marcas participantes do TourEvoara são:

Maitê Pupak - Benta Studio (RJ)

Fernanda Rebello - Gansho (São Paulo - SP)

Kelba Varjão - Kelba Deluxe (SSA - BA)

Emily Dias e Vivianne Pinto - Villô (SSA - BA)

Fernando Cozendey - Fernando Cozendey (SP - SP)

Maria Tereza Pasqua (Teca) - Cisô é Cisô Sea Side ( SP - SP)

Heloísa Faria - Heloisa Faria (SP - SP )

Miriam Suh - Macrami ( SP - SP)

Gabriela Cajado - Cajá (SP E BAHIA)

adblock ativo