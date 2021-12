Marca virtual para homens

A mescla do universo esportivo com toques de alfaiataria masculina se materializa na proposta da marca Rise2Life. Criada pelo baiano Sergio Pedreira Filho, a iniciativa traz para os homens novas possibilidades de explorar a moda, sem o costumeiro engessamento do brasileiro quando se veste.

Sergio é responsável pela direção criativa das coleções e conta que a ideia de criar uma marca veio ao lado do desejo de investir no potencial dos negócios virtuais. Por conta disso, apenas no site oficial (www.rise2life.com.br) é possível comprar as peças de lançamento.



"Escolhemos uma plataforma para servir nossos clientes com o conforto da compra em poucos cliques. Afinal, quem não está na internet hoje em dia praticamente não existe", opina ele sobre a força do ambiente online para a moda.



Além disso, o empresário reforça o potencial democrático do universo fashion. "Hoje em dia a moda aceita tudo. Acredito que o nosso mix de produtos atende do underground ao mainstream. O que é conservador para uma pessoa, pode ser liberal para outra. Não rotular é o caminho".

Proposta esportiva

A marca Rise2Life não segue os padrões clássicos dos calendário da moda. Dessa forma, as coleções não são pensadas seguindo as estações outono/inverno e primavera/verão.

"Não seguimos qualquer regra ou padrão pré-determinado. Nós acreditamos em sempre oferecer novos produtos e conteúdo para os clientes".



Sergio Pedreira explica que resolveu trazer para a Rise2Life as inspirações das suas andanças pelo mundo e da vontade diária em conquistar objetivos apoiando-se na espiritualidade e força da luta.

"Isso pode ser visto, inclusive, nos atoalhados escolhidos para camisas e bermudas, por exemplo. A inspiração veio dos roupões clássicos de grandes lutadores mundo a fora".

Por isso, as mais de 80 peças que integram a coleção de lançamento foram desenvolvidas em tecidos confortáveis, como plush, algodão e jacquard.



Calças, camisetas, jaquetas e até mesmo um modelo de colete compõem algumas das opções que podem ser encontradas no site. Elas formam looks despojados, casuais e que podem ser usados em diferentes momentos e ocasiões.

"Queremos apresentar roupas que conversem entre si e se adequem a uma prática esportiva, uma reunião causal de dia ou uma saída com amigos. Lisas ou estampadas, elas podem fazer parte do dia de todo o homem".

adblock ativo