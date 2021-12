Marca reaproveita camisas masculinas

As camisas de alfaitaria masculina descartadas por grandes indústrias de moda ganham nova vida sob a criatividade da Comas, marca de roupas femininas recém-lançada no mercado nacional.

A estilista uruguaia Agustina Comas é a responsável por encabeçar o projeto de moda sustentável e consciente. Formada em design têxtil e moda no Uruguai, ela conta que a Comas tem como foco desacelerar o ritmo da produção de moda.

"Quero retomar o sentido da roupa e fazer isso de uma forma contemporânea. É preciso voltar a pensar no valor real de uma peça e nessa relação que podemos construir com ela", esclarece.

A lógica de descarte e das efêmeras tendências das redes de fast fashion passam longe da perspectiva de trabalho de Agustina. A partir de camisas masculinas com pequenas avarias, como furos, problemas de lavanderia e desencaixes na modelagem, ela cria novas peças.

"São produtos que o mercado rejeita por aspectos tão insignificantes. Nós acreditamos que esses detalhes são efeitos e não defeitos".

Nova vida

O foco de vendas da Comas é a plataforma online (comas.com.br). A presença em redes sociais, como Facebook (comas.upcycling) e perfil no Instagram (@comas-sp), conecta ainda mais os interessados em consumir uma perspectiva de moda consciente.

A cartela de produtos da Comas é focada, principalmente, no público feminino com opções como camisas, saias, chemises e vestidos. Todos são feitos a partir de camisas de alfaiataria. Ao lado de Isabel Castro, Agustina trabalha com tecidos nobres e clássicos, como linho, fil a fil, tricoline branca e chambray.



"Nossa pilotagem é enxuta. Começamos com recursos próprios, sem delírio, para o negócio conseguir sobreviver. É um trabalho árduo". Segundo Agustina, a ideia é não ter coleções e, sim, partir de um planejamento de produção mensal. Existe uma preocupação com verão e inverno apenas pela escolha de tecidos leves ou pesados, mangas longas ou curtas.

"Queremos fazer produtos atemporais e que acompanhem a cliente ao longo das suas mudanças de estilo".

Trajeto fashion

Agustina Comas trabalhou de 2004 a 2008 com o designer Jum Nakao e participou de diversos projetos ao lado dele, como o conceitual desfile A Costura do Invisível, em 2004, onde as modelos rasgaram as elaboradas peças feitas de papel ao fim da apresentação.

"Depois desse tempo com Jum, trabalhei na Daslu Homem. Fiquei lá durante cinco anos e pude desenvolver uma relação com produtos masculinos. Passei a questionar o descarte de roupas", conta.



Por conta desse trânsito na moda masculina, a estilista começou a ter mais contato com uma série de fábricas de camisaria masculina. "Todos abriram as portas e estão empolgados com o projeto. Quero tudo que é descarte e não tem valor", afirma Agustina.

adblock ativo