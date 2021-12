Marca de calçados investe em coleção com roupas vintage

A excelência técnica e exclusividade já são preocupações comuns para a designer Lara Chara. Disposta a suprir uma demanda por produtos de moda duráveis, ela criou a marca de calçados Chara Rial. Com foco na venda através do sistema de e-commerce, a marca baiana lança a primeira linha de roupas com toque vintage, intitulada Ópera.



Segundo Lara, a Chara Rial existe há três anos e meio como uma loja virtual voltada para coleções de calçados. O estoque é atualizado diariamente com três modelos de sapatos diferentes (cada um deles em duas opções de cores).

A presença nas redes sociais (são mais de 40o mil curtidores no Facebook e quase 8 mil seguidores no Instagram) fez com que as clientes começassem a pedir com frequência roupas que pudessem ser boas aliadas dos sapatos.

Para a primeira coleção de roupas, a Chara Rial escolheu tecidos de luxo, como tweed, seda e linho. As estampas discretas e os botões vintage numa silhueta enxuta.



"Nós fizemos colares com ar burlesco para reforçar o visual retrô de algumas peças. Já tínhamos investido nesse caminho através dos sapatos. Queremos que os calçados sejam duráveis. Portanto, tudo que aplicamos numa linha de produtos, fazemos também na outra", afirma Lara Chara. Ela detalha que conta com a ajuda dos designers baianos Adil Harpia e Aládio Marques para o desenvolvimento de bolsas, roupas, além dos calçados.

Valor artesão

Depois de começar suas atividades numa pequena oficina de sapatos no Pelourinho, hoje, a marca Chara Rial conta com 50 funcionários num ritmo intenso de produção. Eles trabalham num grande galpão para atender as demandas do Brasil.

De acordo com Lara, a maior parte dos pedidos vem da região Sul. Lá, diferente da Bahia, as clientes já são fiéis à marca. No entanto, ela diz se preocupar com o valor da profissão de sapateiro.



"Os profissionais que trabalham aqui começaram com nove anos de idade, aprenderam com a família na Baixa dos Sapateiros. Tentamos formar jovens sapateiros para manter viva a profissão".

