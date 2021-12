Marca baiana lança coleção inspirada em escritas africanas

Enquanto escrevia o livro Alzira Está Morta, a antropóloga Goli Guerreiro se deu conta de que poderia utilizar as roupas como plataforma para importantes conhecimentos. Nessa narrativa, a protagonista viaja para África e ali desperta o desejo de criar uma coleção baseada em escritas africanas.

Já o designer de moda Renato Carneiro, à frente da marca Katuka Africanidades ao lado do sociólogo Carlos Danon, há algum tempo queria utilizar o vestuário como suporte para informações. Para ele, a produção de saber também deve vir no corpo das pessoas.

Dessa forma, o encontro entre todas essas mentes criativas resultou na elaboração da coleção Alfabeto Infinito. Cerca de 90 escritas africanas (entre ideogramas e alfabetos, por exemplo) do século 15 até hoje foram mapeadas. No entanto, apenas nove delas foram escolhidas como base para o desenvolvimento de estampas e acessórios da Katuka.

Goli Guerreiro explica que a história tida como oficial sempre posicionou a África como iletrada e ágrafa. "Mas, o continente possui inúmeros sistemas de escritas que vão muito além dos hieróglifos".

O designer Bruno Costa foi o responsável por realizar a transição das escritas para as estampas. O principal objetivo desse processo foi preservar as informações nas roupas.

Matriz

Renato Carneiro conta que a parceria com Goli fez com que todo o processo criativo da coleção fosse elaborado a quatro mãos. Eles também utilizaram como inspiração para esboçar as peças alguns registros feitos por ambos durante viagens ao continente africano.



"Esse arquivo fotográfico de pessoas pelas ruas nos ajudou a pensar em toda coleção. Nesse contexto de inspiração a partir de imgens, a África não é o único mote. Pensamos em outros cantos no mundo, como Índia e China", esclarece.

Na lista de peças estão vestidos, saias, batas, calças, bermudas e uma parte de malharia representada por algumas camisetas.

Ele destaca que o desejo da marca é sempre trabalhar com fibras naturais. Aparecem neste lançamento a mescla de linho com algodão e cambraia de linho, por exemplo. Os materiais sintéticos são representados pela viscose.

Os tons terrosos predominam nas roupas da Alfabeto Infinito. No entanto, cores como berinjela e laranja, além de variações de verde, também aparecem nas peças.

Segundo Renato, o uso do preto e branco é uma referência ao registro impresso. "Seria muito fácil utilizar uma estamparia com cores vivas e fortes geralmente associadas ao universo africano. Fizemos uma escolha menos óbvia".

Ele destaca que a marca Katuka Africanidades sempre trabalhou com tecidos africanos nas suas produções. Ele acredita que esse tipo de material "desconstrói o que é tido como combinável e equilíbrio".



Outro aspecto a ser destacado pelo designer de moda é o caráter sem gênero das peças. Segundo ele, as roupas podem ser usadas por quem se identificar com elas independente de uma definição sobre masculino ou feminino.

Referência

Segundo Goli Guerreiro, essa coleção é uma contribuição para recontar a história do continente africano. "É como se a moda ajudasse nisso", opina.



Já Renato Cordeiro acredita que é importante repensar o papel da relação ocidental com o vestuário. "As comunidades africanas respeitam a ergonomia das roupas e o espaço que o corpo precisa".

