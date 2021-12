Maratona Cultural vai reunir 50 atrações no Teatro Jorge Amado

O projeto Virada Cultural reunirá mais de 50 atrações nesta sexta-feira, 18, como parte de um movimento pela preservação do Teatro Jorge Amado, localizado na Pituba. O espaço cultural será entregue à Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) e em breve vai a leilão.

A tentativa do movimento, cuja maratona de atrações gratuitas começa às 10h com a Banda Axé e Axebuzú, é conseguir um grande número de assinaturas para prestar apoio ao espaço cênico. O evento contará com as presenças de Tenison Del Rey, Gerônimo, Daniela Tourinho, Xangai, Beto Mettig, Zeca Abreu, Aninha Franco, Rita Assemany, Fernando Guerreiro, além de outros.

Diretora da casa de espetáculo, Fernanda Tourinho explicou o motivo da importância das assinaturas: “Estamos nos aproximando do dia de entrega do TJA à Desenbahia. Embora estejamos negociando com ela e com a Secretaria de Cultura do estado da Bahia uma condição especial de funcionamento até dezembro, respeitando sua pauta, o imóvel irá a leilão a qualquer tempo e logo será público que se trata de um leilão aberto a qualquer participação”.

Segundo ela, o risco é que o local pode ser destinado a qualquer outra atividade, já que o arrematador pode fazer o que quiser com o prédio. “Imaginamos que empresários, por exemplo, pudessem se sensibilizar com a situação, compondo uma associação de amigos do teatro, nos moldes do Theatro Municipal do Rio de Janeiro”.

O projeto deve adentrar a madrugada com a sua programação e receberá ainda músicos, atores e políticos durante a realização. Já foram confirmadas as participações do diretor teatral Deolindo Checcucci, a cantora Clécia Queiroz, o humorista Renato Piaba, o ator Luis Miranda, a bailarina Eliana Pedroso, representantes do Cortejo Afro, a escritora Kalila Pinto, o dramaturgo e poeta Ildázio Tavares e o Deputado Javier Alfaya, além de outros.



| Programação |



Sexta-feira, 18

10h : Projeto Axé (Banda Axé e Axebuzú)

13h : Projeto Axé (Capoeira e Axebuzú)

14h : Cia de Dança JKL

14h30 : Grupos teatrais Estudantis 15 h - Amilcar Ibarra - AMÍ (mímico)

15h30 : Gil Santana

16h : BTCA

18h : Sarau Cultural - Clube dos Hienas, Debora Moreira, George Mascarenhas

18h30 : BTCA

19h : Ronco da Madrugada , Orkestra Rumpilezz , Alexandre Leão

19h30 : BTCA

20h : Toni Duarte

20h30 : Tenison Del Rey , Gerson Guimarães, Paulo Vascon, Gerônimo, Daniela Tourinho, Xangai, Diogo Lopes, Beto Mettig, Zeca Abreu, Aninha Franco, Rita Assemany, Fernando Guerreiro, Residentes do Teatro Vila Velha, Vivianne Laert, Marianna Freire, Iara Colina, Marcia Andrade, Divina Valéria, Dino Brasil, Paula Hazin, Bubba de Campos, Marcos Balena, Marcelo Moacyr, Ana Paula Albuquerque, Gil Vicente, Evelin B., AC Costa, Rui Manthur, Karina de Farias, Deco Simões, Arte Sintonia, Mabel Danneman, João Figuer, Daniel Becker, Tereza Costalino, Andreia Elia, André Becker.

