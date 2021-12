"Mar me Quer" estreia no Teatro Vila Velha nesta quarta

>> Clique e veja e veja outras opções no roteiro de teatro

Nesta quarta-feira, 12, o espetáculo de teatro "Mar Me Quer" volta a cartaz no Teatro Vila Velha. Depois de passar pelo Festival de Teatro do Subúrbio e o Festival Recife do Teatro Nacional, a montagem faz nova temporada em Salvador todas as quartas-feiras até o dia 26 de janeiro.



A peça é a oitava montagem d'A Outra Companhia de Teatro. Baseada na novela do moçambicano Mia Couto e no texto dramático construído a partir desta obra pela atriz portuguesa Natália Luíza, o espetáculo se vale dessas duas obras homônimas para construir sua dramaturgia e criar um universo repleto de estórias de pescador, amor e tradição.

