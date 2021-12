Maquiagem leve é boa proposta nos festejos juninos

Já é São João na Bahia. Para entrar na dança e fazer bonito na festa, o tom da maquiagem é muito importante. Fuja do óbvio e aposte na leveza.

Lorena de Paula, maquiadora oficial de O Boticário, conta que para a maquiagem dos olhos ficar intacta durante os festejos é melhor investir em produtos de fixação antes de começar a trabalhar as cores.

"A preparação da pele é outro passo superimportante para garantir acabamento e durabilidade à make. Base, corretivo e pó, aplicados nessa ordem, devem ser do tom exato da pele", detalha.

De acordo com ela, na dúvida ou na falta de opção, é melhor optar por uma cor ligeiramente mais clara.

"Nos olhos, aposte em cores e formas divertidas. Uma opção é a sombra marrom, que serve de base para um traço preto no estilo "gatinho". E, depois, algumas camadas de máscara para cílios para abrir o olhar", explica Lorena.

Para dar um toque inesperado ao acabamento, o glitter é um aliado. Para a maquiadora, "ele deve ser aplicado na linha inferior dos olhos".

Finalização

Nas maçãs do rosto, ela afirma que a boa pedida é caprichar num tom rosado de blush. "Afinal, esse é um dos pontos altos da make junina, não é?".

Nos lábios, a inspiração vem de uns dos doces mais gostosos do arraiá: a maçã do amor. "Aposte num vermelho mate, que dá um up, além de proporcionar longa duração".

