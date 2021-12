Manuela Rodrigues apresenta `Quanto Vale Gente´

A cantora e compositora Manuela Rodrigues apresenta o show 'Quanto Vale Gente', no Theatro XVII, durante o mês de Janeiro. Manuela apresentará as canções de seu segundo disco, que será lançado em março de 2010. Em seu show, a cantora será acompanhada por Tadeu Mascarenhas, Son Melo, Júlio Caldas e Lalo.







Com direção e produção de Manuela Rodrigues e Tadeu Mascarenhas, 'Quanto Vale Gente' conta também com a co-produção do DJ Mauro Telefunsoul na música "Barraqueira". O guitarrista Mou Brasil co-produz a faixa "Por um fio", composta em parceria com o compositor paulista Rômulo Fróes, que divide os vocais com Manuela.









