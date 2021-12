Manoel Carlos anuncia aposentadoria

Em entrevista ao programa Ofício em Cena, do canal Globo News, o autor de novelas Manoel Carlos anunciou que irá se aposentar após seu próximo trabalho, ainda indefinido.

Uma de suas marcas registradas era a presença de protagonistas chamadas Helena, mulheres de personalidade forte e marcante, que já foram vividas por grandes nomes da dramaturgia como Regina Duarte, Vera Fischer e Taís Araújo.

Manoel Carlos e suas Helenas:

1 - 'Helena' (1952)

A primeira novela de Manoel Carlos se chamava... Helena; a trama foi ao ar na década de 1950, pela TV Paulista, segunda emissora da cidade de São Paulo, e trazia Paulo Goulart, Vera Nunes e Hélio Souto em seu elenco.

2 - Lílian Lemmertz - 'Baila Comigo' (1982)

A primeira protagonista chamada Helena, porém, veio apenas na década de 1980 e foi vivida por Lílian Lemmertz; a trama girava em torno de seus gêmeos, João e Quinzinho, ambos vividos por Tony Ramos, que cresceram separados.

3 - Maitê Proença - 'Felicidade' (1991)

A Helena seguinte viria apenas uma década depois; a personagem teve idas e vindas com Álvaro (Tony Ramos), personagem com quem teve uma filha, mas separaram-se antes que ele tomasse conhecimento do fato; ao final da trama, os dois se reconciliam e têm um novo filho.

4 - Regina Duarte - 'História de Amor' (1995)

A primeira Helena de Regina Duarte se apaixonou pelo médico Carlos Alberto (José Mayer) após se separar de Assunção (Nuno Leal Maia), e passou por provações por conta da a gravidez de sua jovem filha passava, abandonada pelo namorado.

5 - Regina Duarte - 'Por Amor' (1997)

A personagem ficou grávida simultaneamente à sua filha, Eduarda, que perdia o bebê na maternidade; ajudada pelo médico do hospital, ela trocou os bebês, visando menos sofrimento à filha.

6 - Vera Fischer - 'Laços de Família' (1999)

Mãe e filha 'trocaram' de namorado ao longo da trama: ao início, Edu (Reynaldo Gianecchini) era parceiro de Helena, mas posteriormente se apaixonou por Camila (Carolina Dieckmann), sua filha; A personagem de Vera acabou junto de Miguel (Tony Ramos).

7 - Christiane Torloni - 'Mulheres Apaixonadas' (2003)

A personagem busca mudar os rumos de sua vida após décadas de relacionamento com Téo (Tony Ramos); ela cria um filho pensando que é adotivo, mas na verdade é fruto de um relacionamento de seu marido com uma prostituta.

8 - Regina Duarte - 'Páginas da Vida' (2006)

A terceira Helena vivida pela atriz era uma médica que tinha dois filhos adotados, entre eles a pequena Clara (Joana Mocarzel), criança com Síndrome de Down.

9 - Taís Araújo - 'Viver a Vida' (2010)

A modelo internacional foi a primeira Helena negra das novelas de Manoel Carlos; ela namorou o personagem Marcos (José Mayer), o que fez com que tivesse problemas com Luciana (Alinne Moraes) e Tereza (Lília Cabral), filha e ex-esposa do empresário.

10 - Bruna Marquezine e Júlia Lemmertz - 'Em Família' (2014)

A Helena mais recente foi vivida por duas atrizes: Bruna Marquezine, na primeira fase da trama, e Júlia Lemmertz, no restante; Júlia é filha de Lílian Lemmertz, intérprete da primeira Helena em 1982.

