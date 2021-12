Manno Góes se apresenta no Boa Praça neste domingo

O cantor e compositor Manno Góes é uma das atrações da última edição do ano do Boa Praça, neste domingo, 20, às 18h, na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba. O evento conta ainda com as apresentações de Lia Chaves - Bailão do Tim, Kiketes show - Um musical de Natal e Tito Bahiense em: Eu, vocês e João.

Manno - que está gravando seu segundo disco solo - vai animar o público com sucessos autorais que marcaram a sua carreira, como "Mila" e "Pra te ter aqui", com novos arranjos, às 18h. Além de shows, o projeto tem outras manifestações culturas, moda e gastronomia.

