Manno Góes faz último show da turnê E assim os dias vão em Salvador

Manno Góes, baixista da banda Jammil e Uma Noites, fará o último show da turnê “E Assim os Dias Vão” na capital baiana nesta quinta-feira, 23. O evento será realizado no Teatro Jorge Amado, no bairro da Pituba. Os bilhetes para conferir a apresentação custam R$ 40 (inteira) e R$20 (meia) e devem ser adquiridos no local do evento.









