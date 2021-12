Manifestações populares da Bahia são catalogadas em publicação

Manifestações culturais de diversos municípios baianos são o destaque do Catálogo Culturas Populares e Identitárias, que será lançado nesta quinta-feira, 28, às 20 horas, na Praça das Artes, no Centro Histórico da capital baiana. O trabalho lista o endereço, telefone e outros contatos de cerca de 700 artistas, mestres e entidades que trabalham com manifestações de diversas regiões do Estado.







A publicação conta, no total, com histórico de 37 grandes grupos, que são temas de cada capítulo da compilação. Nêgo Fugido, de Santo Amaro da Purificação, Filarmônica Lira Ceciliana, de Aratuípe, Zambiapunga, de Nilo Peçanha, Terno de Reis, Os Cãos, de Jacobina, e Roda de São Gonçalo, de Santa Brígida, são algumas das expressões artísticas descritas como bem cultural.









