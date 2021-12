Mametto recebe banda Armandinho, Dodô e Osmar nesta quinta

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música



A banda Mametto aproveita a proximidade do período carnavalesco para receber no “Tudo Vira Som” desta quinta-feira, dia 27, a banda Armandinho, Dodô e Osmar, formada pelos irmãos Macêdo, Armandinho, André, Betinho e Aroldo. A festa será realizada na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, a partir das 21 horas, em clima de antigos carnavais.

