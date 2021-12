Mametto invade o mercado da música baiana com repertório diferenciado

>> Clique aqui e veja a programação musical da cidade



Uma cantora e um produtor musical. Em comum, o fato de sentirem-se incomodados com o atual cenário musical de Salvador, tão carente de novidades e com novos artistas repetindo fórmulas de bandas antigas que deram certo. Foi a partir dessa realidade que Ana, apelidada de Ana Mametto, e o produtor Iacoce Simões decidiram formar o grupo Mametto, que reúne um repertório com clássicos da MPB acelerados no ritmo percussivo.

"Não tem coisa novas acontecendo. Os artistas da Bahia são os mesmo há muitos anos”, afirmou Ana, que recusa-se a divulgar seu sobrenome desde que ganhou o apelido Mametto (palavra africana que significa mãe de todos).





Formado desde o ano passado, o grupo começou a fazer shows no Pelourinho em outubro. Até agora foram oito apresentações, algumas com a presença de convidados como Bule Bule, Mateus Aleluia e Gerônimo.

Nesta sexta-feira, 5, quando será realizado mais um evento na Praça Tereza Batista, no Centro Histórico, quem dividirá o palco com a cantora será Roberto Mendes. A apresentação está programada para começar por volta de 21h. O ingresso custa R$ 10 e ainda é necessário levar um quilo de alimento não perecível.

Sonoridade – Quem for ao Pelourinho poderá conferir uma apresentação que, ao som dos tambores, mescla canções que vão de Jorge Ben Jor a Clara Nunes, incluindo composições que fazem parte de chulas e do repertório da cubana Célia Cruz.



Sobre a sonoridade da banda, é difícil ter uma definição exata do que se trata. “Não é axé, não é MPB. É uma mistura. A gente não rotula. Costumamos dizer que é um caldeirão de ritmos”.



O espetáculo não se resume, porém, à música. O cenário ganha destaque nas apresentações quinzenais do Centro Histórico, programadas para acontecer até fevereiro. O local é adornado com muitas cores, objetos dourados, mensageiros do vento e tapete vermelho.



“Construímos o nosso espaço. Todo mundo fica encantado não só com o show, mas com o visual”, conta Ana, que trabalha com música desde os 14 anos. No seu currículo, coleciona trabalhos com Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Black Eyed Peas e até uma passagem pela banda alemã Scorpions.





A fase profissional atual, contudo, é a que considera uma das mais importantes. O bom momento, inclusive, coincide com a vida pessoal, quando comemora com orgulho a passagem pelos 30 anos. “Estou mais madura, mais bonita, me conheço mais. Me sinto mais interessante com essa idade. Poderia até fazer uma música com este tema: a mulher de 30 anos”, brinca.

Vaidosa, não esconde a preocupação com a imagem da Mametto e fez um apelo durante a entrevista: “Quero uma foto bem bonita na matéria”.



Resultado – Os shows no Pelourinho, de acordo com a cantora, estão lotando a praça. Muito se deve ao intenso trabalho de divulgação realizado pouco antes da estreia. Um exemplo são os outdoors em vários pontos da cidade que aguçam a curiosidade diante da imagem de uma cantora negra, bonita e que traz o slogan 'tudo vira som'.







“Estava no

restaurante e ouvi pessoas comentado da banda: que tem um morena

linda, que canta muito bem. Outro comentava que a vizinha tem o CD

(promocional), que já ouviu e gostou. É o retorno do público”,

contou. Aos curiosos, resta conferir se o resultado do trabalho vale

a pena mesmo.













| Serviço |





Show da Mametto



Onde: Praça Tereza Batista, Pelourinho



Quando: Sexta-feira, 05, às 21h



Quanto: R$ 10 e um quilo de alimento não perecível





