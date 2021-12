Mametto homenageia percussão na ressaca do Carnaval

>> Cliqur aqu e veja outras opções no roteiro de música



A banda Mametto faz um show de ressaca do Carnaval nesta quinta-feira, 10, em homenagem à percussão, tema do Carnaval 2011. A apresentação será realizada na praça Tereza Batista, no Centro Histórico da capital baiana, a partir das 21 horas, pelo projeto Tudo Vira Som. Os ingressos custam R$10,00 e podem ser adquiridos no local.



O repertório do show da Mametto será baseado em composições autorais, como ¿Estrela Cintilante¿ e ¿Cachoeira¿, além de releituras de músicas de artistas baianos e nacionais.

