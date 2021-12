Mametto e Armandinho fazem show no Pelô

Armandinho é o convidado desta sexta-feira, 17, no projeto Tudo Vira Som, comandado pela banda Mametto. O instrumentista dividirá o palco com a vocalista Ana Mametto no evento que acontece na Praça Tereza Batista, no Pelourinho.

O show tem início marcado para às 21h e a entrada custa R$ 10 e mais um quilo de alimento.



Armandinho se une à cantora para levar ao público uma mistura de axé, samba, MPB, choro, frevo e pop.



O grupo Mametto, fundado em 2007, tem se apresentado todas as sextas no Pelourinho.



Serviço



O que: Mametto convida Armandinho – Projeto Tudo Vira Som

Local: Praça Tereza Batista (Pelourinho)

Data: 17 de dezembro

Horário: 21 horas

Ingressos: R$10,00 + 1kg de alimento

Mais informações: (71) 3499-3138



