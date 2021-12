Mamães famosas mandam mensagens de amor aos filhos

Ivete Sangalo usou a internet para falar, neste domingo, 9, Dia das Mães, do prazer de ter um filho. "Nem acredito que sou mãe. Que felicidade meu paizinho do céu. Agradeço então à Deus por esse presente! Feliz dia das mães".





Quem também usou o Twitter para felicitar as mães foi a apresentadora Scheila Carvalho, grávida de sete meses de Giulia. Nesta tarde, a mineira postou: "Curtindo o dia das Mães! Feliz dia das mães para todas essas mulheres guerreiras!Que Deus abençoe seus eternos pequeninos!Saúde e muito amor!"

A baiana Carla Perez, mãe de Camille Vitória e Victor Alexandre, também parabenizou as mães por meio do microblog. "Lindonas do meu Brasil, feliz dia das mães, em especial a minha mãe Ivone, mulher guerreira, amorosa e sábia. Jesus abençoe a nós!!!"



A ex-dançarina do É O Tchan agradeceu ao fãs pelas mensagens que recebeu e lembrou da amiga Ivete Sangalo, que teve o seu primeiro filho no final do ano passado."Lindona, sei que esse dia está sendo inesquecível pra você, porque a primeira bicicleta a gente nunca esquece. Marcelinho é sortudo, mãezona".

adblock ativo