MAM sedia encontros para discutir Bienal da Arte da Bahia

O projeto MAM Discute Bienal começa nesta sexta-feira, 15, com a palestra do diretor do museu, Marcelo Rezende, intitulada Bienais, para quem e por quê?. Os encontros acontecem quinzenalmente até julho no Cinema do MAM, das 9 às 12 horas, e buscam discutir modelos e histórias das bienais internacionais de arte.

A proposta é iniciar as plataformas para solidificar a Bienal Internacional da Arte da Bahia, em 2014. No primeiro encontro, os processos históricos que permitiram o desenvolvimento de grandes exposições são considerados em paralelo ao contexto atual. A realidade brasileira também será representada com exemplos como a Bienal de SP.

